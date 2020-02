Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ASVEL reprend la tête Reuters • 23/02/2020 à 18:57









L'ASVEL reprend la tête par Matthieu Cointe (iDalgo) Lyon-ASVEL confirme son statut de patron. Les championnes de France n'ont fait qu'une bouchée de Lattes-Montpellier dans le choc de la 14e journée de LFB. Elles se sont imposées 94 à 73 et récupèrent la première place du classement aux dépens de Bourges. La rencontre était disputée jusqu'à la mi-temps, avant que l'ASVEL ne prenne ses distances dans un troisième quart-temps à sens unique (32-18). Marine Johannes a inscrit 28 points, à 11 sur 14 au tir, alors que Helena Ciak termine la rencontre avec 20 points et 11 rebonds. Du côté des Héraultaises, le bon match de Gabrielle Williams n'a pas été suffisant pour offrir la victoire à son équipe (19 pts, 7 rbds). Lattes-Montpellier passe troisième, avec un bilan de 10 victoires pour 4 défaites.

