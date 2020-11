Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ASVEL remporte son premier match à Baskonia Reuters • 05/11/2020 à 23:28









L'ASVEL remporte son premier match à Baskonia par Samuel Messberg (iDalgo) L'ASVEL se déplaçait ce jeudi à Baskonia pour la septième journée de l'Euroligue de Basket. Les Lyonnais ont créé la surprise en gagnant ce match haletant sur le score 88-86. Les 15 points d'Antoine Diot et les 19 de Moustapha Fall ont bien servi à cette belle victoire qui était tendue jusqu'au bout. Au classement l'ASVEL prend la 16ème place mais n'a joué que 4 matchs suite aux restrictions du COVID 19 et les Espagnols sont à la douzième place. Prochain match pour les Lyonnais contre Orléans en championnat ce dimanche puis contre Belgrade mercredi prochain. Baskonia ira à Moscou jeudi prochain pour tenter de repartir de l'avant.

