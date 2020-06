Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ASVEL recrute Norris Cole Reuters • 03/06/2020 à 19:30









par Matthieu Cointe (iDalgo) L'ASVEL s'active sur le marché. Lyon-Villeurbanne a officialisé l'arrivée de Norris Cole ce mercredi, en provenance de Monaco. Le club de Tony Parker affaiblit un concurrent direct en France et récupère un joueur expérimenté. L'Américain de 31 ans a remporté deux titres de champion NBA avec Miami en 2012 et 2013 aux côtés de légendes comme Lebron James ou Dwyane Wade. Le meneur de jeu a joué un rôle majeur dans la bonne saison de Monaco (1re place avec 84% de victoires), et a tourné à 14,3 points et 4,5 passes en moyenne par match. Après les recrutements de Paul Lacombe et Moustapha Fall, l'ASVEL se renforce encore.

