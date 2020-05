Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ASVEL licencie Mitrovic Reuters • 22/05/2020 à 15:27









par Matthieu Cointe (iDalgo) Zvezdan Mitrovic n'est plus l'entraîneur de Lyon-Villeurbanne. Dans un communiqué, l'ASVEL a annoncé jeudi soir avoir mis un terme au contrat du Monténégrin, qui était pourtant engagé jusqu'en 2021. Coach de l'AS Monaco pendant 4 ans, il avait rejoint le club lyonnais en 2018. Avec Villeurbanne, il a réalisé le doublé Coupe-Championnat en 2019 et atteint les quarts de finale de l'Eurocoupe la saison dernière. Cette semaine, l'ASVEL a licencié son entraîneur pour "faute grave". Malgré des résultats sportifs encourageants, la relation entre Mitrovic et la direction s'est détériorée au fil des mois. Pour Tony Parker, président du club, la décision s'explique pour une question "d'image et de respect envers les autres".

