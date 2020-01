Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ASVEL leader, Chalon/Saone patine Reuters • 26/01/2020 à 19:23









L'ASVEL leader, Chalon/Saone patine par Matthieu Cointe (iDalgo) Lyon-Villeurbanne est venu s'imposer sur le parquet de Cholet pour le compte de la 20e journée de Jeep Elite (91 - 80). L'ASVEL passe devant Monaco, défait hier par Levallois, et s'empare de la première place du classement. Jean-Charles Livio a été élu MVP du match. Il a inscrit 20 points en 22 minutes, à 9 sur 12 au tir. Cholet compte désormais 12 victoires pour 8 défaites et est toujours 6e. Les coéquipiers de Chris Horton (29 pts, 11 rbds) sont pour l'instant bien installés pour jouer les playoffs. Chalon/Saône enchaîne une troisième défaite de suite en Jeep Elite. Contre Roanne, l'Élan Sportif Chalonnais a essuyé son quatorzième revers cette saison (108 - 94). Les champions de France 2017 sont 17e et entrent dans la zone de relégation. Mais rien n'est encore acté pour eux. Ils n'ont qu'une victoire de retard sur leur adversaire de l'après-midi, 13e du classement.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.