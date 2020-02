Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ASVEL garde un espoir en battant Munich Reuters • 04/02/2020 à 23:44









L'ASVEL garde un espoir en battant Munich par Samuel Martin (iDalgo) L'ASVEL possède encore des chances de qualification pour les play-offs de l'Euroligue. Ces derniers restent envisageables grâce à la victoire aux dépens du Bayern Munich (75-65). Le club rhodanien a pris sa revanche puisqu'à l'aller ils avaient reçu une véritable claque en Allemagne (104-63). Les Villeurbannais mettent également fin à une série noire de 6 défaite de suite dans la compétition européenne. Privés de Charles Kahudi (cheville), Antoine Diot (épaule) ou encore Amine Noua (cheville), ils ont dû s'en remettre à l'esprit collectif de l'équipe. Jordan Taylor se démarque tout de même du lot en inscrivant 15 points et en donnant 8 passes décisives, il sera bien accompagné par le duo Jekiri-Payne auteurs de 12 et 15 unités. Les hommes de Tony Parker doivent désormais enchaîner pour espérer intégrer le top 8, et ce dès jeudi lors du déplacement en Espagne pour y affronter Vitoria.

