L'Asvel garde espoir après sa victoire contre Valence par Hugo Chalmin (iDalgo) L'Asvel est toujours en vie ! À l'occasion de la 27e journée de l'Euroligue, elle recevait mardi soir l'équipe de Valence. Le club de Tony Parker a assuré un succès 72-65 à l'Astroballe. Les Villeurbannais débutent parfaitement le match et rentrent avec une avance de huit points à la pause. Malgré un retour des Espagnols dans le dernier quart-temps, les hommes de Zvezdan Mitrovi? ne craquent pas pour la première de Guerschon Yabusele, l'ancien des Boston Celtics. Ils décrochent leur dixième victoire de la saison en Euroligue, le neuvième à la maison. Une victoire salvatrice puisqu'elle permet à l'Asvel de se positionner à la 13e place du classement, à égalité avec Vitoria et l'Etoile Rouge de Belgrade. Elle vient également donner le sourire aux joueurs de Villeurbanne qui restaient sur une dynamique horrible avec neuf défaites en dix rencontres.

