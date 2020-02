Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ASVEL de nouveau battu à Moscou Reuters • 28/02/2020 à 20:21









L'ASVEL de nouveau battu à Moscou par Samuel Martin (iDalgo) L'ASVEL continue son parcours en dent de scie dans sa deuxième partie de saison. Alors que les résultats en Jeep Elite se dérobent, les Villeurbannais ont concédé leur 17e défaite de la saison en Euroligue sur le parquet du Khimki Moscou (108-79). Dominés de bout en bout, ils ne sont pas parvenus à dominer les Russes sur la durée d'un quart temps. Portés par un excellent Jonas Jerebko (ancien intérieur des Warriors), ces derniers ont pris 23 points d'avance au terme de la première période. Les Soviétiques ne lâchent pas de lest pour atteindre les play-offs. A la lutte avec Fenerbahce, Milan et Valence, ils mettent la pression sur leurs adversaires qui joueront plus tard dans la soirée. Pour les Français avec 9 victoires sur les 26 matchs de cette compétition, cette course n'est désormais plus d'actualité.

