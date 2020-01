Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ASVEL chute encore Reuters • 30/01/2020 à 23:26









L'ASVEL chute encore par Victor Gatinel (iDalgo) Lyon-Villeurbanne enregistre sa 6e défaite consécutive sur la scène européenne. Cette fois le bourreau des Rhodaniens n'est autre que le Zalgiris Kaunas (74-79) à l'occasion de la 22e journée d'Euroligue. Pourtant le club présidé par Tony Parker a proposé du spectacle. La différence s'est faite dans le money time de la rencontre. Dos à dos dans le dernier quart-temps, les deux formations vont finalement se départager dans la dernière minute. Lukas Lekavicius trouve l'ouverture à 3 points en faveur des Lithuaniens tandis que sur la possession suivante Théo Maldeon se heurte à la défense adverse (74-76). Dans les 30 dernières secondes l'ASVEL multiplie les fautes mais les visiteurs gardent leur sang froid pour prendre définitivement le large. Hors course pour la qualification en 1/8es de finale l'ASVEL recevra le Bayern Munich mardi à l'Astroballe.

