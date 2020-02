Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ASVEL chute en Grèce Reuters • 20/02/2020 à 22:50









L'ASVEL chute en Grèce par Victor Gatinel (iDalgo) Déjà éliminé de la course au prochain tour, Lyon-Villeurbanne continue de sombrer sur la scène européenne. L'ASVEL s'est incliné 77 à 68 sur le parquet de l'Olympiakos à l'occasion de la 25e journée de l'Euroligue. Vezenkov (15 points et 7 rebonds) et Ellis (13 points, 5 rebonds), ont mis au supplice les Rhodaniens. Les locaux ont creusé l'écart dans la 2e quart-temps en infligeant un 23-12 à leur adversaire. Comme souvent la différence s'est faite dans le shoot longue distance. Plus précis, le club du Pirée boucle la rencontre à 43,8% de réussite derrière l'arc de cercle contre 29,2% côté français. L'ASVEL occupe le 16e rang du classement tandis que les Grecs, 9e, croient toujours en leur qualification.

