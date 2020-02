Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ASVEL chute à Baskonia Reuters • 07/02/2020 à 00:01









L'ASVEL chute à Baskonia par Hugo Chalmin (iDalgo) Après avoir mis fin, mardi lors d'une victoire 75-65 contre le Bayern Munich, à une série de six revers d'affilée en Euroligue, l'ASVEL a chuté de nouveau jeudi sur le parquet de Baskonia. Déjà écarté de la course aux playoffs, Villeurbanne se déplaçait en terres basques pour une rencontre sans enjeu. Cette dernière s'est soldée par une large défaite 79-65. Et tout avait mal commencé pour le club de Tony Parker, privé d'Amine Noua et d'Edwin Jackson, tous les deux touchés, respectivement, à la cheville et au genou. Les Villeurbannais perdent 20-13 au terme du premier quart-temps avant de réagir à l'approche de la mi-temps. Menés 39-36 à la pause, ils subissent dès le retour des vestiaires. L'écart se créé au fur et à mesure de la deuxième période. L'ASVEL finit par s'incliner lourdement et n'a toujours pas gagné à l'extérieur en Euroligue depuis novembre 2019.

