L'ASVEL au bord de l'exploit par Samuel Messberg (iDalgo) Les joueurs de l'ASVEL se déplaçaient à Valence ce jeudi 1er octobre pour le compte de la première journée d'Euroligue. Ils se sont malheureusement inclinés 65-63 malgré une excellente deuxième mi-temps. Les 14 points de Moustapha Fall n'auront pas suffi à venir à bout des Espagnols qui ont mieux débuté la rencontre. L'année dernière les Lyonnais avaient terminé l'Euroligue non-complète à la 15ème place sur 18 avec un total de 36% de victoires. Prochain match dimanche contre Bourg en Bresse et contre Milan vendredi prochain pour la deuxième journée de l'Euroligue. Les Milanais seront favoris pour ce match mais on a vu que l'ASVEL peut créer des exploits et on espère les voir bien figurer dans cette compétition.

