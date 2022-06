L'assurance vie poursuit sa progression en avril

Le marché français de l'assurance vie a continué de grimper en avril avec une collecte nette de 2,2 milliards d'euros, en hausse d'environ 15% par rapport à la même période l'an dernier, selon les chiffres publiés mercredi par France Assureurs.

"L'assurance vie maintient sa dynamique de développement", s'est réjouit Franck Le Vallois, directeur général de la fédération professionnelle, à l'occasion d'une conférence téléphonique.

Depuis le début de l'année, la collecte s'établit à 10,5 milliards d'euros, "un niveau pas atteint depuis plus de 10 ans" sur cette période, a-t-il ajouté.

Les cotisations en assurance vie, ou dépôts, ont atteint 12,5 milliards d'euros le mois dernier, soit 0,5 milliard d'euros de moins qu'en avril 2021.

Selon M. Le Vallois, cette "légère baisse" s'explique par le fait que le mois d'avril comptait en 2022 un jour ouvré de moins que l'année précédente.

La collecte nette progresse tout de même car les prestations, ou retraits, ont plus baissé que les cotisations: elles ont perdu 0,8 milliard d'euros par rapport à avril 2021, à 10,3 milliards.

Les épargnants continuent d'opter pour des placements plus risqués, en unités de compte, qui offrent un rendement potentiellement supérieur aux fonds en euros. Ils restent à un niveau inchangé, à 39% des cotisations.

Au total, à fin avril, les encours des contrats d'assurance vie atteignent 1.847 milliard d'euros, en hausse de 1,1% sur un an.

Selon France Assureurs, la dynamique de l'assurance vie est alimentée par les plans d'épargne retraite (PER), un produit lancé en 2019 dans le cadre de sa loi Pacte pour inciter les Français à investir dans l'économie afin de compléter leurs pensions de retraite, qui a gagné 122.400 assurés en avril.

L'assurance vie connaît un important succès auprès des épargnants depuis 2021, après avoir souffert en 2020, les Français préférant se tourner vers des placements refuge comme le livret A.

La Banque de France va par ailleurs engager cet été une discussion avec les acteurs de l'assurance vie, a indiqué mardi son président François Villeroy de Galhau en marge de la publication du rapport annuel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Il estime que la rémunération de ces contrats doit être plus juste et plus transparente.