L'assurance vie poursuit sa plongée dans le rouge

Pour le troisième mois consécutif, en mai les Français ont retiré plus d'argent qu'ils n'en ont versé sur leurs contrats d'assurance vie.

(Photo d'illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

La collecte des assurance vie continue de dégringoler. En mai, elle est ressortie négative à hauteur de 2,2 milliards d'euros, comme les deux derniers mois, selon les chiffres de la fédération du secteur.

"Le contexte atypique (confinement jusqu'à la mi-mai, puis déconfinement progressif) a restreint le nombre d'opérations et les placements en assurance vie", analyse dans un communiqué la Fédération française de l'assurance (FFA).

Décollecte de 4 milliards depuis début 2020

Depuis le mois de mars et le début de la crise du Covid-19, un large mouvement de désaffection touche les contrats d'assurance vie, les retraits des épargnants dépassant en moyenne 2 milliards d'euros par mois les placements sur ces contrats, atteignant des niveaux records qui n'avaient pas été pas vu depuis 2011.

En mai, les prestations versées par les assureurs se sont élevées à 7,9 milliards d'euros alors que les cotisations versées par les assurés ont atteint 5,7 milliards d'euros.

L'assurance vie enregistre une décollecte de 4 milliards d'euros au cours des cinq premiers mois de l'année. L'an dernier sur la même période, la collecte faisait le plein avec 12,7 milliards d'euros. Depuis le début de l'année, le montant des cotisations collectées par les sociétés d'assurance est de 44,4 milliards d'euros contre 61,9 milliards d'euros l'an passé.

Les versements sur les supports en unités de compte représentent 15,5 milliards d'euros, soit 35% des cotisations. Entre janvier et mai, les sociétés d'assurance ont versé 48,4 milliards d'euros à leurs assurés contre 49,2 milliards d'euros sur la même période en 2019. L'encours des contrats d'assurance vie s'élèvait à 1.754 milliards d'euros à fin mai 2020.

A l'inverse, la crise sanitaire profite au Livret A . Un peu plus de cinq milliards d'euros ont été placés au mois de mai sur les Livret A et Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Cumulé sur les cinq premiers mois de l'année depuis janvier, la collecte a atteint déjà plus de 22 milliards d'euros, contre 13,7 milliards sur la même période en 2019.