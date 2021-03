L'assurance vie confirme son regain de forme en février

À partir de mars 2020 et le premier confinement en France, les Français avaient massivement préféré l'épargne à court terme, et notamment les livrets.

Le marché français de l'assurance vie a légèrement ralenti en février par rapport au mois précédent, tout en étant revenu au-dessus du niveau de février 2020, avant la crise liée à la pandémie de covid-19, selon les données publiées mercredi 31 mars par la Fédération française de l'assurance.

La collecte nette s'est élevée à 1,6 milliard d'euros, en dessous des deux milliards nets récoltés en janvier, mais au-dessus des 1,3 milliard d'euros de février 2020.

Malgré ce ralentissement par rapport à janvier, la collecte nette de février revient donc à des niveaux habituels , après des mois de décollecte nette liée à la crise sanitaire et économique. Avec "une collecte nette positive pour le troisième mois consécutif", l'assurance vie confirme "ainsi son regain de forme", a commenté dans une note Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.

Les livrets préférés en 2020

Depuis mars 2020 et le premier confinement en France, les Français ont en effet massivement préféré l'épargne à court terme, et notamment les livrets, au détriment de l'assurance vie qui n'a renoué avec une collecte positive qu'en décembre. "La reprise de l'épidémie et l'adoption de restrictions sanitaires ne semblent donc pas porter ombrage à l'assurance vie", a également constaté Philippe Crevel.

Dans le détail, les Français ont placé 12,1 milliards d'euros en février sur leurs contrats d'assurance vie et les assureurs ont versé 10,5 milliards de prestation.

Les investissements en unités de comptes (UC), potentiellement plus rémunérateurs mais aussi plus risqués que les fonds en euros dont le capital est garanti, ont à nouveau été le moteur du secteur, avec une collecte nette de 2,8 milliards d'euros. Les fonds en euros ont, eux, connu un décaissement net de 1,5 milliard d'euros en février. La part des UC dans les cotisations a atteint 38% contre 34% en moyenne en 2020.

L'assurance vie reste de loin le placement privilégié des Français , devant le livret A, avec 1.795 milliards d'euros d'encours à fin février.