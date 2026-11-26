L'assurance vie a connu un des meilleurs mois d'octobre de son histoire

Les épargnants ont placé 41,3 milliards d’euros depuis le début de l’année, selon la Fédération France Assureurs. ( AFP / FRED TANNEAU )

Les épargnants français ont encore plébiscité l'assurance vie en octobre, y déposant 16,8 milliards d'euros, un peu moins qu'en octobre 2025, mais un niveau toujours très élevé, a annoncé jeudi la fédération France Assureurs.

Les cotisations, équivalent des dépôts en assurance vie, sont ainsi en recul de 3 % par rapport à celles d'octobre 2025.

Une baisse "à relativiser dans la mesure où c'est tout simplement le deuxième plus haut niveau jamais atteint pour un mois d'octobre", a commenté le directeur général de France Assureurs, Paul Esmein, lors d'une conférence téléphonique.

"Si vous avez une année qui est record comme 2025, vous aurez plus facilement des années suivantes où vous observerez certains mois une baisse relative alors même que les chiffres en valeur absolue restent très élevés", a-t-il ajouté.

Les dépôts sur les contrats d'assurance vie avaient en effet atteint un niveau record en 2025.

Sur le mois d'octobre 2026, les prestations (équivalent des retraits) sont en hausse de 4 %, à 12,5 milliards d'euros.

La "collecte nette", c'est-à-dire le solde des montants déposés et des prestations versées par les assureurs, s'établit donc à 4,3 milliards d'euros en octobre 2026, en baisse de 1 milliard d'euros par rapport à celle d'octobre 2025.

"Les mois se suivent et se ressemblent", a souligné Paul Esmein, indiquant qu'"on est depuis maintenant plus de deux ans sur une dynamique très porteuse sur l'assurance-vie".

En cumul depuis début 2026, les cotisations s'élèvent à 171 milliards d'euros, en hausse de 6 % par rapport à la même période en 2025.

L'encours des contrats d'assurance vie a atteint 2.168 milliards d'euros à fin octobre 2026, en hausse de +4,3 % sur un an (+89 milliards d'euros).

Pour Paul Esmein, "l'assurance vie confirme son attractivité dans un contexte marqué par l'incertitude. Ce résultat s'inscrit dans une dynamique de collecte soutenue depuis le début de l'année qui permet aux assureurs de poursuivre leurs investissements dans l'économie française et européenne".

Cette situation contraste avec celle du Livret A, largement boudé, qui connaît jusqu'ici sa plus mauvaise année depuis 2008 : entre janvier et octobre, les Français ont retiré 9,54 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur ce placement, victime comme tous les placements réglementés de la forte inflation et d'un pouvoir d'achat à la peine.