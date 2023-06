L'association Her Game Too condamne les violences sexistes à Bollaert

Du football en paix, pour toutes et tous.

À la suite de la publication, par La Voix du Nord, d’un article dénonçant des faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et de comportements sexistes au stade Bollaert de Lens, la branche française de Her Game Too a publié un communiqué pour condamner ces agissements. « Les membres de l’association Her Game Too France expriment leur plus profonde condamnation des actes de violences sexistes qui ont été relayés […] dans La Voix du Nord » , est-il écrit. Her Game Too est une association britannique créée en 2021 pour lutter contre le sexisme dans le sport anglais. Son antenne en France a vu le jour il y a quelques mois.…

GD pour SOFOOT.com