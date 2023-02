L'association Familles Rurales réclame un chèque alimentaire mensuel de 65 euros pour les ménages modestes

Face à une inflation inédite depuis les années 1980, notamment sur les produits alimentaires, l'association Familles rurales a demandé mercredi à l'exécutif de créer une allocation mensuelle de 65 euros pour aider les ménages modestes à manger sainement.

Dans son Observatoire des prix annuel publié mercredi, l'association note qu'en raison de l'inflation, une famille de deux adultes et deux enfants doit débourser minimum 477 euros par mois pour s'alimenter sainement - c'est-à-dire en achetant des produits de saison et suffisamment variés au regard des préconisations du Plan national nutrition santé.

Or selon les estimations de Familles rurales, ce montant est supérieur de près de 65 euros à ce que peuvent s'offrir les familles vivant au niveau du seuil de pauvreté. D'où l'idée, relayée dans une lettre au ministre de la Santé François Braun, de verser une allocation spécifique aux ménages les plus modestes.

Son coût annuel est chiffré à 7,2 milliards d'euros, que l'association met en regard des "20 milliards d'euros dépensés à soigner des pathologies qu'on pourrait éviter" en mangeant plus sainement.

Dans un contexte où l'inflation alimentaire a dépassé les 12% sur un an en 2022, avoir une alimentation équilibrée permet également de débourser moins, souligne Familles rurales, selon qui la hausse des prix des produits sains s'est limitée à 8,3%.

"L'explication tient notamment au fait que les produits les plus sains pour notre santé sont généralement les aliments les moins transformés et dont la production nécessite un moindre nombre d'intermédiaires", souligne Famille rurales dans son étude.

Parmi les sept catégories de produits retenues, les légumes secs (+3,8%) ont connu la plus faible inflation et les matières grasses (+12,9%) les plus fortes hausses de prix.

Les produits céréaliers et féculents se sont renchéris de 11,2%, le prix des fruits et légumes progressant de 10,7%.

L'inflation a fait grimper en 2022 de 27 euros le montant minimal du budget alimentation d'une famille de quatre personnes, à 477 euros mensuels contre 450 en 2021.

L'enquête a été réalisée sur quatre périodes (février, avril, juin et octobre 2022) dans 134 magasins par une équipe de 98 "veilleurs consommation" sur 37 départements. Les relevés ont porté sur 85 produits de consommation courante.