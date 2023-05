L’association Familles LGBT porte plainte contre Prime Video

Prime Video sur le circuit arc-en-ciel.

L’association Familles LGBT a décidé de porter plainte contre le diffuseur de la Ligue 1, Amazon Prime Video pour « injures et provocations publiques homophobes ». D’après un communiqué publié par Stop Homophobie, les retransmissions sont la cause première de la plainte. Dans les rediffusions, des chants à caractère homophobes sont audibles notamment lors des matchs entre l’OM et Lorient, l’OM et le PSG, et l’OM et Strasbourg.…

AC pour SOFOOT.com