L’Association européenne des clubs signe un nouvel accord avec la FIFA jusqu’en décembre 2030

Money, money, money.

Ce lundi 27 mars s’est ouvert à Budapest l’assemblée générale de l’Association européenne des clubs (ECA), l’instance présidée par Nasser Al Khelaifi. Au cours de son discours, le président du Paris Saint-Germain a approuvé le nouveau protocole entre l’ECA et la FIFA qui sera en vigueur jusqu’en 2030. L’accord proposé par la FIFA prévoit une augmentation de 70% des bénéfices en faveur des clubs, ce à quoi Nasser Al Khelaifi a réagi : « Le nouvel accord profitera à des centaines de clubs dans le monde, et pas seulement à l’ECA, en leur apportant plus de revenus et une meilleure protection des joueurs. » …

