L'Assemblée veut un débat national sur un revenu minimum universel

C'est un débat qui s'annonce passionné. L'Assemblée nationale s'est prononcée jeudi pour l'ouverture d'un débat national sur un mécanisme de revenu minimum universel auquel tout le monde aurait droit, le gouvernement travaillant de son côté sur un "revenu universel d'activité".

Les députés ont ainsi adopté par 106 voix contre 11 une résolution qui "invite le gouvernement à ouvrir un débat national et citoyen sur la création, l'expérimentation, le financement, la mise en ouvre et l'évaluation" d'un tel mécanisme, qui était soumise par la députée du Nord Valérie Petit dans le cadre d'une "niche" réservée à son groupe Agir, allié de la majorité. Le groupe souhaite ainsi relancer un débat ancien sur la garantie pour tous d'un revenu plancher , avec pour ambition de créer un "choc de simplification majeur" et non pas un énième "remaniement" du système des aides existantes "à bout de souffle" et "irréformable".

Au-delà de la majorité, la résolution est co-signée par plusieurs députés d'opposition comme Régis Juanico, apparenté PS, ou Frédérique Dumas (Libertés et territoires). L'idée d'un revenu universel avait notamment constitué la proposition phare du candidat socialiste Benoît Hamon lors de la présidentielle de 2017.

Le "socle citoyen" proposé reposerait sur un impôt sur le revenu étendu à tous, servant de base au calcul d'un "crédit d'impôt individuel". Si ce crédit est positif on paie alors l'impôt, s'il est négatif les finances publiques versent la différence permettant de garantir à chacun un revenu mensuel au moins égal à un montant à définir . La formule permettrait d'inclure des catégories - indépendants, jeunes notamment - à l'écart des systèmes d'aide, souligne Mme Petit, selon qui "l'enjeu du revenu universel, ce n'est ni de baisser ni d'augmenter les minima sociaux". Elle suggère un "socle citoyen" qui soit "au minimum le montant du RSA".

La députée réfute également les critiques selon lesquelles le revenu universel constituerait une prime à "la paresse" et à "l'assistanat". S'appuyant sur les travaux de la prix Nobel d'économie française Esther Duflo, elle souligne que "quand vous investissez dans les gens, ils sont plus actifs et plus entrepreneurs". La critique a toutefois été reprise par Stéphane Viry (LR) qui a pointé un risque de "prime à l'inactivé", à la "soutenabilité très contestable" pour les finances publiques.

A gauche, le communiste Pierre Dharréville a dénoncé une proposition qui "ne s'attaque pas aux causes" de la pauvreté et de "la captation de richesses au profit du capital". La ministre déléguée chargée de l'Autonomie Brigitte Bourguignon a admis que les propositions d'Agir étaient "intéressantes de prime abord", mais a fermement pris la défense du système de protection sociale français actuel, "fort". Elle a rappelé les travaux engagés sur un Revenu universel d'activité (RUA), suspendus en raison de la crise sanitaire mais qui "seront finalisés au cours de 2021".