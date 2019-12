L'Assemblée complète la loi Alimentation

Bonjour, les sandwichs au poulet « de France », adieu les « steaks » végétaux ! En octobre 2018, le Conseil constitutionnel censurait 23 articles (près d'un quart du texte) de la loi issue des états généraux de l'alimentation, dite loi Égalim, les jugeant sans lien avec le texte proposé, qui visait à assainir les relations commerciales entre agriculteurs et distributeurs. Plus d'un an plus tard, huit d'entre eux, concernant principalement l'information donnée aux consommateurs, ont été réintroduits dans une proposition de loi dédiée, dont l'examen a commencé dans la nuit de mardi à mercredi, dans une ambiance houleuse. Concrètement, le texte ne corrige rien des ratés dénoncés par les agriculteurs (le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte n'a pas permis d'augmenter leurs revenus, les distributeurs préférant augmenter leurs marges). « Nous voterons en faveur de ce texte, mais ce n'est qu'une mini-loi de rattrapage, s'est emporté le député LR Julien Dive. On peut avoir tous les débats de la terre sur l'étiquetage des produits alimentaires, ce n'est pas ça qui redonnera du revenu aux agriculteurs ! » Le texte devrait en revanche entraîner un vrai changement dans la manière dont certains produits sont étiquetés. Voici trois changements majeurs qui devraient être introduits. Viande, lait et fromage sont d'origine animale, et rien d'autreLes « steaks de soja » et autres « saucisses végétariennes » devront...