L'Assemblée approuve un texte contre la vie chère en outre-mer, première victoire pour le PS

Les députés socialistes espèrent faire adopter jeudi, lors de leur "niche" parlementaire, plusieurs mesures "concrètes, du quotidien" ( AFP / Dimitar DILKOFF )

L'Assemblée nationale a adopté jeudi une proposition de loi socialiste visant à lutter contre la vie chère en outre-mer, première victoire pour les élus PS qui espèrent faire voter dans la journée plusieurs autres initiatives "concrètes" présentées dans leur "niche" parlementaire.

Ce premier texte a été adopté par 180 voix "pour" (celles de la gauche et du Rassemblement national) et une seule "contre", les élus de la droite et du centre s'étant abstenus.

La proposition présentée par Béatrice Bellay (PS, Martinique) vise notamment à faciliter le plafonnement par l'Etat du prix d'un panier de biens de première nécessité - pour le ramener au niveau constaté en métropole -, à lutter contre les monopoles et les oligopoles et à contrer la toute-puissance de la grande distribution.

Les députés du "socle commun" ont cependant préféré s'abstenir: aligner les prix sur ceux pratiqués dans l'Hexagone est "irréalisable et inapplicable", c'est de l"affichage", a déploré Maud Petit (Modem). "On va empêcher les nouveaux investisseurs d'arriver dans nos territoires et de faire fonctionner la concurrence", s'est inquiété Nicolas Metzdorf, élu macroniste de Nouvelle-Calédonie.

Le ministre chargé des outre-mer, Manuel Valls, a reconnu que les écarts de prix d'au moins 30% entre la métropole et les outre-mer posent un "défi à la cohésion sociale". Mais le gouvernement, au nom de la "liberté d'entreprendre", a tenté de s'opposer à une disposition interdisant aux grands groupes de distribution de détenir plus de 25% de parts de marché. En vain: les députés ont maintenu cet article.

Au final, M. Valls a néanmoins "salué" l'adoption du texte, "un premier pas nécessaire", selon lui.

Après cette première victoire, le groupe PS a enchaîné en soumettant aux débats un texte, déjà adopté au Sénat début 2023, qui propose d'instaurer progressivement dans les hôpitaux des ratios pour garantir un nombre minimal de soignants par patient.

Au total, lors de ce créneau réservé, les socialistes espèrent faire adopter avant minuit cinq propositions "concrètes, du quotidien" et montrer ainsi qu'ils peuvent "arracher des victoires" en "construisant des majorités".

- Macronistes "constructifs" -

Après avoir renoncé la semaine dernière à censurer le gouvernement Bayrou - dont ils espèrent encore obtenir des concessions sur le budget - les élus PS entendent marquer des points: "nous restons dans l'opposition, évidemment, mais nous montrons notre capacité à gagner des votes, à faire avancer des dossiers", indique une source interne au groupe.

Le chef du groupe, Boris Vallaud, n'a pas caché attendre "sur certains textes, un soutien" de la part du gouvernement et des élus du centre et de la droite.

Les députés macronistes auront une "position constructive" face à ces propositions "assez consensuelles", a promis l'un des leurs, Pierre Cazeneuve. Tout en soulignant qu'il ne fallait pas y voir un "effet conjoncturel" - comprendre, lié à la récente décision des socialistes de ne pas censurer l'exécutif - car les députés de son groupe ont "toujours" eu une telle attitude lors des "niches" réservées aux partis de l'"arc républicain", selon lui.

Quant aux élus du Rassemblement national, ils voteront "comme d'habitude ce qui va dans le bon sens, celui de l'intérêt de la France et des Français", a indiqué à l'AFP une source au sein du groupe.

Parmi les propositions socialistes inscrites à l'agenda ce jeudi, figurent encore l'instauration d'un "repas à un euro" pour tous les étudiants - un précédent vote, sur le même sujet, avait échoué à une voix près début 2023, malgré le soutien de la gauche et du Rassemblement national -, ou encore un dispositif de lutte contre les pannes d'ascenseurs.

Le PS prévoit d'obliger les sociétés gérant ces équipements à intervenir dans les deux jours ouvrés et à constituer des stocks suffisants de pièces détachées pour réparer au plus vite et éviter ainsi que les pannes se prolongent et tournent au "calvaire" pour les habitants d'immeubles de grande hauteur.

Avant minuit, le élus socialistes espèrent encore faire adopter une proposition pour lutter contre la "financiarisation" des crèches, dont les dérives ont récemment été dénoncées dans un livre-enquête du journaliste Victor Castanet. Le texte prévoit d'interdire aux fonds d'investissement d'investir dans ce secteur.