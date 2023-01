L'ASSE respire, Le Havre s'envole, Nîmes s'enfonce

Le choc entre Le Havre (1er) et Sochaux (3e) a tourné en faveur du leader grâce à un but d'un Sochalien contre son camp (1-0). Avec ce succès, les Havrais prennent 7 points d'avance sur Bordeaux tenu en échec sur la pelouse de Caen (2-2) et 9 sur leur adversaire du soir. Le HAC prend le large. En bas du classement, l'ASSE a battu Laval à domicile. Les Verts qui restaient sur cinq matchs sans victoire en L2 restent derniers mais reviennent à 4 points de Rodez, premier non relégable. Le RAF a partagé les points avec Niort (18e) tandis que Dijon a été battu par le Paris FC (2-1) et coule au 17e rang. Nîmes de son côté a reçu une gifle à domicile face à Metz (4-1) et s'enfonce dangereusement en bas de tableau (19e). Dans les autres matchs, Amiens et Guingamp ; Pau et Grenoble ; Quevilly et Bastia ; et Valenciennes et Annecy se quittent tous sur un score de parité.

