L'ASM Clermont assure 26 à 19 chez les Harlequins par Hugo Chalmin (iDalgo) L'ASM Clermont a fait le travail samedi lors de son déplacement chez les Harlequins. Déjà qualifiés, les Auvergnats ont se sont imposés 26 à 19 en terres anglaises à l'occasion de leur dernier match des phases de poule de la Champions Cup. Les Jaunards n'ont pas tardé à rentrer dans leur rencontre. Dès la 3ème minute, Peter Betham inscrit le premier essai de la partie transformé par Morgan Parra avant que le club anglais égalise dans la foulée. Clermont ne lâche pas la pression et mène 17 à 12 au moment de rentrer aux vestiaires. En seconde période, l'ASM ne marque pas le moindre essai mais Morgan Parra se charge de tout en inscrivant trois pénalités. Cela suffit aux Clermontois pour repartir avec la victoire. Avec ce succès, les hommes de Franck Azéma gardent leur première place du groupe et peuvent toujours espérer accueillir le quart de finale au Michelin.

