information fournie par So Foot • 21/06/2023 à 13:49

L’ASJ Soyaux va faire appel pour retrouver le championnat national

L’appel du 21 juin.

L’ASJ Soyaux, tout juste reléguée de D1 Arkema, a subi la décision de la DNCG l’excluant de tout championnat national. Mais le club charentais n’a pas dit son dernier mot et a décidé de faire appel pour éviter de se retrouver dans la même ligue que son équipe réserve. En effet, dans un communiqué publié ce mercredi, le club affirme être en possibilité de trouver des solutions. D’un côté, deux investisseurs (un français et un étranger) seraient actuellement intéressés par la reprise du club, et de l’autre, les collectivités territoriales ont été sollicitées pour soutenir le projet. Soyaux affirme également présenter un budget cohérent qui leur permettrait de garder sa place en D2 féminine la saison prochaine.…

AC pour SOFOOT.com