L'ASCENSION, 1ER VÉRITABLE TEST DU DÉCONFINEMENT PARIS (Reuters) - Les médecins se sont relayé samedi matin dans les médias pour inciter les Français à la prudence au coeur du week-end de l'Ascension, premier véritable test du déconfinement en France. Malgré un passage pluvieux et le maintien de la limite des 100 kilomètres, de nombreux Français profitent, ou entendent profiter, du premier week-end prolongé depuis la fin officielle le 11 mai du confinement décrété dans l'Hexagone pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Bison Futé estime que pour ceux qui ont pu faire le pont notamment, le week-end générera une augmentation du niveau de trafic général sur le territoire, et notamment autour des grandes métropoles et des plages qui ont été rouvertes, tout en restant en deçà des niveaux habituels pour cette période. S'ils comprennent le besoin des habitants de prendre un bol d'air bien mérité, plusieurs médecins ont tenu à rappeler que le virus n'avait pas disparu, même dans les régions classées en vert sur la carte sanitaire bicolore des départements français. "Je crois que la couleur verte, c'est un mauvais message (en signifiant) que si vous êtes au vert, tout va bien, circulez", a dit Daniel Scimeca, médecin généraliste, sur CNews. "Il faut que tout le monde soit prudent." La Direction générale de la santé (DGS) a annoncé vendredi que le nombre de personnes hospitalisées et celui des admissions en services de réanimation pour une contamination au coronavirus avait diminué en tout de 244 en l'espace de 24 heures, mais que le nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie avait augmenté de 393. En revanche, aucun chiffre global sur l'évolution de la mortalité n'a été communiqué. Les données relatives à la mortalité seront actualisées lundi par l'agence Santé publique France, le week-end de l'Ascension empêchant une remontée globale des informations de la part des établissements médico-sociaux. ROLAND-GARROS AURAIT DU COMMENCER DIMANCHE L'évolution de l'épidémie et du nombre de foyers sera déterminante pour la poursuite de la levée des restrictions dans l'économie et la société française, dès le mois prochain. Le Premier ministre Edouard Philippe a ainsi précisé que la décision d'organiser le second tour des municipales le 28 juin reste soumise à une clause de revoyure dans deux semaines. "Aujourd'hui, les signaux vont dans le bon sens, avec une réouverture des commerces. On peut penser que ce sera aussi le cas pour les restaurants et les bars dans les semaines à venir", a déclaré Guy Forget, directeur du tournoi de tennis de Rolan-Garros, dont le coup d'envoi aurait dû être donné dimanche. Il espère que la compétition, reportée fin septembre-début octobre, pourra se tenir avec le maximum de public, et pas à huis clos. "Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer dans un ou deux mois", a-t-il ajouté. "Mais il faut être ambitieux et optimiste." (Gilles Guillaume)

