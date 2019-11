L'ascenseur social en panne pour les jeunes ruraux et les jeunes des quartiers

Les origines sociales et les origines géographiques influencent "fortement" les choix que font les jeunes pour leur avenir, indique une étude de la Fondation Jean Jaurès qui dénonce un "déterminisme social" persistant qui engendre des "inégalités de destin".

Des lycéens devant leur établissement (illustration). ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Le déterminisme social perdure en France et les jeunes de 17 à 23 ans, qu'ils soient de la ville ou de la campagne, ne sont pas égaux pour appréhender l'avenir. "Bien que notre pays consacre un budget très important à l'Éducation nationale, c'est en France que le lien entre l'origine sociale et le niveau scolaire est le plus fort ", indique une étude de la Fondation Jean Jaurès, de l'Ifop et de l'association Chemins d'avenirs, qui apporte son aide aux "collégiens, lycéens et étudiants de la France périphérique", dévoilée mercredi 20 novembre.

Les auteurs de cette étude, intitulée "Jeunes des villes, jeunes des champs : la lutte des classes fonctionne encore", ont "interrogé les jeunes Français de 17 à 23 ans sur leurs choix d'orientation et sur leur rapport à l'avenir". Leur constat est sans appel : "les origines géographiques et sociales continuent d'influer fortement sur la façon dont les jeunes se projettent dans l'avenir et le degré d'auto-censure qu'ils peuvent développer de manière plus ou moins consciente en fonction de leur milieu d'origine et de leur lieu de résidence".

Le déterminisme géographique pointé du doigt

"Les enfants d'ouvriers sont deux fois moins souvent diplômés du supérieur que les enfants de cadres", rappelle l'étude. "Le déterminisme social engendre des inégalités de destin", poursuivent les rédacteurs de la note, en citant une étude 2018 de l'OCDE, selon laquelle "il faudrait six générations pour que les descendants de familles modestes atteignent le revenu moyen en France, alors que la moyenne de l'OCDE est de 4,5 générations (deux générations seulement au Danemark)".

" À ces effets de catégories socio-professionnelles peuvent s'ajouter des effets de lieux ", un "double déterminisme" qui frappe notamment "les jeunes des quartiers". "Le taux de chômage des diplômés des quartiers, ayant un bac + 2 et plus, est presque trois fois supérieur à la moyenne nationale, et un diplômé bac + 5 de plus de 30 ans a 22 % de chances de moins d'occuper un emploi de cadre lorsqu'il est issu des quartiers prioritaires". Le déterminisme géographique limite également la confiance en soi, ce qui "peut limiter les choix d'orientation, indépendamment de la qualité des résultats scolaires".

L'ascenseur social est particulièrement bloqué dans certains territoires : la proportion d'enfants d'ouvriers et d'employés devenus cadres et professions intermédiaires varie presque du simple au double entre la Creuse (24,7%) et Paris (47%), selon la note.