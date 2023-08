L’AS Monaco s’offre un international ivoirien

Un nouveau roc sur le Rocher.

A la recherche d’un défenseur central après le départ d’Axel Disasi à Chelsea, l’AS Monaco a jeté son dévolu sur un international ivoirien du Torino : Wilfried Singo (7 sélections). L’éléphant de 22 ans s’est engagé pour cinq saisons avec les hommes d’Adolf Hütter, après quatre années en Italie où ce solide gaillard d’1m90 a disputé 109 matchs et planté 7 buts. Alliage de puissance et de technique, Wilfried Singo a, comme son prédécesseur, la faculté de pouvoir évoluer dans l’axe et dans le couloir droit. Il s’agit de la 4e recrue pour les Monégasques, après Denis Zakaria, Mohamme Salisu et Philipp Köhn.…

AH pour SOFOOT.com