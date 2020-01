Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'AS Monaco s'impose 3 à 1 contre Saint-Pryvé-Saint-Hilaire et accède aux huitièmes Reuters • 20/01/2020 à 23:36









L'AS Monaco s'impose 3 à 1 contre Saint-Pryvé-Saint-Hilaire et accède aux huitièmes par Hugo Chalmin (iDalgo) L'AS Monaco n'a pas tremblé lundi lors du dernier match des 16èmes de finale de Coupe de France qui l'opposait à Saint-Pryvé-Saint-Hilaire. Le 9ème de Ligue 1 s'est facilement imposé sur le score de 3-1 face au club de National 2. Les hommes de Robert Moreno ont mis la main sur la rencontre dès la 11ème avec un but de Keita Baldé. Les Monégasques ne relâchent pas la pression face à une équipe qui a éliminé le Toulouse FC au tour précèdent. Un quart d'heure plus tard, l'ASM double la mise encore fois grâce à Baldé. Le Sénégalais est suivi par Wissam Ben Yedder à la 36ème minute. Le meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 réalisations porte le score à 3-0. Le sort des Pryvatains semble scellé. Malgré l'écart, les hommes de Baptiste Ridira n'abdiquent pas et inscrivent un but à la 81ème minute par l'intermédiaire d'Antoine Carnejy. L'ASM se hisse donc en huitième de finale où il affrontera l'AS Saint-Étienne.

