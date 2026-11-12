L’AS Monaco cible un joueur du Barça

Un nouveau joueur de la Masia vers la Turbie ? Après avoir définitivement enrôlé Ansu Fati cet été, l’AS Monaco pourrait se tourner vers Alejandro Balde.

Pas d’approche concrète, pour l’instant…

L’international espagnol de 23 ans n’a disputé que trois rencontres de Liga cette saison sous les couleurs de son club formateur et a vu l’éclosion du jeune Xavi Espart lui barrer la route sur le côté gauche de l’arrière garde catalane. Le média catalan Sport évoque un simple intérêt pour le moment, qui pourrait se matérialiser en offre concrète dès cet hiver.…

MB pour SOFOOT.com