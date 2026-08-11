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L'AS Monaco aurait décidé de se séparer de Paul Pogba !
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 19:34
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L'AS Monaco aurait décidé de se séparer de Paul Pogba !

L'AS Monaco aurait décidé de se séparer de Paul Pogba !

Le Pogback tourne définitivement au vinaigre… Après des mois de patience et de compréhension, les dirigeants de l’AS Monaco auraient pris une décision radicale : se séparer définitivement de Paul Pogba . Revenu en grande pompe après des années de galère et attendu de retour à son meilleur niveau, la Pioche n’a pas convaincu pour son retour sur les terrains, davantage ponctué de blessures et de rechutes que de performances sportives.

Une résiliation de contrat en cours de discussions

Ce mardi, Nice-Matin avance que les dirigeants monégasques envisagent depuis quelques semaines déjà de se mettre d’accord avec le joueur en vue d’une résiliation de son contrat . Celui-ci courant jusqu’en juin prochain, la question financière doit encore être réglée et celle-ci pourrait l’être par le versement de ses derniers salaires……

TJ pour SOFOOT.com

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