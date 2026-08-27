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L'artiste japonaise Yayoi Kusama est morte à 97 ans
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 05:19
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L'artiste japonaise Yayoi Kusama, qui a su s'inspirer des hallucinations dont elle souffrait pour créer des oeuvres d'art, est morte à l'âge de 97 ans.

Le site internet de l'artiste a indiqué qu'elle était morte le 14 août, sans préciser les causes de son décès.

Alors qu'elle était âgée de 27 ans, Yayoi Kusama avait quitté le Japon pour New York où elle s'était rapidement fait connaître grâce à ses peintures, inspirées par les hallucinations - flashs lumineux, pois, fleurs - dont elle souffrait depuis l'enfance.

Yayoi Kusama, qui aurait influencé des artistes comme Andy Warhol, a également écrit et participé à des événements contre la guerre durant les années 1960.

Vers 1977, quelques années après être rentrée au Japon, Yayoi Kusama, qui n'a jamais caché ses difficultés avec sa santé mentale, avait décidé d'entrer dans un hôpital psychiatrique où elle a habité pendant de nombreuses années.

"J'ai toujours des hallucinations visuelles", avait-elle dit en 2017. "Des pois qui volent partout - sur ma robe, sur le sol, sur les objets que je porte, à travers la maison, sur le plafond. Et je les peins."

(Kaori Kaneko et Hina Suzuki; version française Camille Raynaud)

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