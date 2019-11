L'art pour assumer et magnifier ses cicatrices

Ablations, cicatrices, brûlures..., des millions de personnes portent les stigmates d'un accident ou d'une maladie. Pourtant, certaines les assument, les aiment, voire les magnifient.

« A 16 ans, j'étais une petite blonde gymnaste qui s'aimait. Mais, après l'accident, je me suis réveillée chauve, maigre et brûlée », raconte Julie Bourges. Cette blonde de 22 ans, aux yeux bleus, a été brûlée au troisième degré sur 40 % de son corps, le 12 février 2013. Elle participait au carnaval de son lycée, près de Nice, déguisée en mouton, quand une cendre de cigarette a enflammé son costume, confectionné avec du coton et du ruban adhésif double face.

Elle parle de cet accident et de sa reconstruction sur son compte Instagram (et sa chaîne YouTube). Aujourd'hui, avec près de 300 000 personnes qui la suivent sur les réseaux, la jeune femme fait la promotion des corps différents. Au début, pourtant, elle cherchait simplement à connaître l'avis de personnes extérieures sur ses cicatrices. Et puis « rapidement, beaucoup de personnes m'ont envoyé leurs témoignages, des personnes brûlées, touchées par un cancer, handicapées, dépressives... J'ai réalisé que mon histoire et le message de résilience qui l'accompagnait pouvaient aider, alors j'ai continué. »

Sourire éclatant et nez qui se plisse quand elle rit, Julie respire la joie de vivre. Ses abonnés la considèrent comme un modèle, voire comme un sujet de « motivation quotidienne ». « On a tous nos différences, nos imperfections. Cela donne du courage. On s'identifie peut-être plus à moi qu'aux publicités », avance-t-elle en relevant ses cheveux avant de tempérer : « Ce serait mentir de dire que c'est facile. C'est un combat permanent. »

