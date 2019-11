L'art contemporain africain explose tous les plafonds à la maison Piasa

C'est la fête cette semaine pour l'art contemporain à Paris. A la veille de la tenue de la 4e édition de la foire AKAA (Also known as Africa) ce week-end au Carré du Temple, dans le 4e arrondissement, la maison Piasa a organisé ce 7 novembre une vente aux enchères d'?uvres d'art contemporain africain. Et le résultat a été au-delà de toutes les espérances. Et pour preuve, le montant global des enchères s'est élevé à 1,43 million frais inclus, soit le double de son estimation haute. Il faut rappeler que six mois auparavant, la maison Piasa avait déjà atteint un montant de 1,3 million d'euros, toujours autour du thème de l'Afrique. Alors que les enchères se sont à la fois déroulées sur place, par téléphone, internet mais aussi en tenant compte des ordres d'achats déposés avant la vente, quelque 125 lots présentés ont trouvé preneurs sur les 140 présentés. C'est dire. Et ô bele surprise, certains artistes ont littéralement explosé leur cote estimée. Ainsi du jeune peintre camerounais Marc Padeu, de l'Ougandais Joseph Ntensibe ou encore de l'Angolais Cristiano Mangovo Bras?Lire aussi « Prête-moi ton rêve » d'artiste africain : exposer dans six capitales du continentLire aussi Art : Londres à l'heure africaineDes envoléesDu haut de sa trentaine, , Marc Padeu a séduit avec ses grandes toiles intitulées The King is dead et Voici l'homme ! sont parties à 195 000 euros chacune alors qu'elles étaient estimées entre...