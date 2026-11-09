L’arrivée des joueurs, les crampons de Zizou, autographes : les images des Bleus aujourd’hui
La fameuse arrivée des joueursPost Instagram Voir sur instagram.com
Zidane change de pompes pour faire plaisir à Nike et adidas en même tempsPost Instagram Voir sur instagram.com
Zizou signe des autographes à quelques heureuxPost Instagram Voir sur instagram.com
Konaté aurait pu filer le Ballon d’Or à MbappéPost Instagram Voir sur instagram.com
L’arrivée des Bleus à l’entraînementPost Instagram Voir sur instagram.com…
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