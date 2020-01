L'arrivée de Luca de Meo à la tête de Renault semble se préciser

Le président du comité exécutif de Seat, Luca De Meo, pressenti pour prendre la tête de Renault, vient de démissionner de son poste au sein de la filiale espagnole de Volkswagen.Début décembre, le conseil d'administration de Renault aurait validé le choix du patron de Seat dans une shortlist où il était notamment en concurrence avec Clotilde Delbos, l'actuelle directrice générale par intérim et Patrick Koller, pour succéder à Thierry Bolloré débarqué brutalement le 11 octobre dernier.« Luca de Meo, directeur général de Seat S.A., a vu ses responsabilités en tant que DG de Seat révoquées à sa propre demande et par accord mutuel », a simplement indiqué le groupe Volkswagen. Pour autant, cela ne veut pas dire que le dirigeant transalpin ne fait plus parti du groupe allemand. Il est toujours possible qu'il reprenne en main une autre marque de la firme.Même si cette dernière hypothèse est peu probable, l'annonce de sa nomination pour prendre les commandes du Losange pourrait prendre un peu de temps.Les ventes de Renault s'effritentEn tout cas, pas aujourd'hui alors que Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault doit faire une conférence de presse depuis le Liban où il s'est enfui sans attendre son procès au Japon.Selon plusieurs sources, Luca de Meo qui dirigeait Seat depuis quatre ans doit régler avec Volkswagen un problème de clause de non-concurrence. Le groupe allemand demanderait un prix élevé pour permettre de la racheter. Or, ce dossier a pris visiblement du retard. Jean-Dominique Senart, le président de Renault, espérait pouvoir finaliser cette nomination avant la fin de l'année.Il est vrai que l'arrivée d'un nouveau patron à la tête du losange presse. Renault dont les ventes et les résultats financiers s'effritent doit impérativement mettre en place un vrai place un véritable plan produit pour relancer la dynamique des ventes. Ce nouveau patron devra aussi faire des choix sur les motorisations ...