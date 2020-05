Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'arrêt des circuits WTA et ATP prolongé Reuters • 15/05/2020 à 18:36









par Matthieu Cointe (iDalgo) Sans surprise, les deux instances ATP et WTA ont annoncé la prolongation de l'arrêt des circuits ce vendredi. Jusqu'à aujourd'hui, le tennis professionnel devait reprendre le 13 juillet. Mais l'épidémie de coronavirus n'est toujours pas contrôlée dans tous les pays du monde et la WTA et l'ATP ont décidé de prolonger l'arrêt de la compétition au 31 juillet. Les fédérations espèrent une reprise pour la tournée américaine, à Washington pour les hommes, avec le maintien des dates de l'US Open. De son côté, la WTA a annulé les tournois de Bastad, Lausanne, Bucarest et Jurmala. Certains acteurs du tennis mondial s'étaient déjà montrés sceptiques pour effectuer un retour à la compétition en 2020. En France, la pratique du sport a pu reprendre, sous certaines conditions.

