L'armée polonaise a reçu des informations concernant la possible chute d'un objet non identifié à environ 45 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, a déclaré vendredi Jacek Goryszewski, porte-parole du commandement opérationnel des forces armées, sur la chaîne TVN24.

"Les services ont été informés par des habitants, et une équipe a été dépêchée pour sécuriser la zone et localiser le site, si la chute s'y est effectivement produite", a-t-il déclaré, ajoutant qu'une enquête était en cours.

(Reportage Pawel Florkiewicz; version française Claude Chendjou)