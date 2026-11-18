L'armée israélienne mène une rare opération au sol dans une zone de Gaza contrôlée par le Hamas

Des habitants de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, quittent les lieux après un appel à évacuer de l'armée israélienne qui a lancé une opération militaire au sol dans la zone, le 18 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

L'armée israélienne a lancé mercredi une opération au sol dans le centre de la bande de Gaza, au delà de la "ligne jaune" qui sépare les zones sous son contrôle de celles tenues par le mouvement islamiste Hamas, entraînant de nouveaux déplacements de Palestiniens.

Cette incursion, rare depuis l'entrée en vigueur en octobre 2025 d'un cessez-le-feu dans le territoire ravagé par deux ans de guerre, intervient en pleines tractations politiques en Israël. Gadi Eisenkot, rival du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, cherche à former une coalition gouvernementale à l'issue des législatives de fin octobre.

L'opération lancée conjointement par l'armée et le Shin Bet (service de sécurité intérieur) dans la matinée vise à "démanteler un tunnel terroriste à l'ouest de la +ligne jaune+ qui représentait une menace immédiate et directe pour les troupes", a précisé l'armée. Elle se poursuivait dans la soirée, a indiqué un porte-parole militaire à l'AFP.

Une journaliste de l'AFP à Gaza a vu des chars israéliens se positionner à l'est du camp de réfugiés de Nousseirat et une source sécuritaire a fait état d'"intenses tirs d'artillerie" dans la zone, soulignant également la présence de "véhicules militaires" près du camp voisin d'al-Bureij.

Le Cogat, organisme israélien chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens, a exhorté la population à se tenir à l'écart des secteurs concernés par l'opération.

Des Palestiniens ont quitté le camp de Nousseirat, emportant quelques effets personnels. Des images de l'AFP montrent des familles transportant des sacs en plastique, des chats, ou des couvertures entassées dans une poussette. Certains ont chargé des affaires sur une charrette tirée par un âne.

"Replongés dans la même peur"

Des Palestiniens transportent leurs affaires sur une charrette tirée par un âne le long d'une route à Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 18 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

"Nous avions à peine eu le temps de reprendre notre souffle et de retrouver un semblant de stabilité après de longs mois de déplacements et d'errance que nous voilà aujourd'hui replongés dans la même peur", déplore Abou Mohammad Abou Shawish, 48 ans, habitant de Nousseirat.

Mahmoud Al-Saafin, 27 ans, qui vit dans le camp d'al-Bureij, craint que cette incursion ne marque le début d'une opération de "plus grande envergure", "alors que nous ne nous sommes pas encore remis des conséquences de la guerre et des déplacements précédents".

La grande majorité des plus de deux millions de Gazaouis ont été déplacés, souvent plusieurs fois, au cours de la guerre, déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Dans l'attente de l'issue des tractations engagées par Gadi Eisenkot pour mettre fin à l'ère Netanyahu, le Premier ministre sortant, dont l'image de "Monsieur Sécurité" a été profondément écornée par le 7-Octobre, conserve la responsabilité des opérations militaires, à Gaza comme ailleurs.

L'armée a affirmé à l'AFP agir en réponse à des violations du cessez-le-feu par le Hamas, qui a dénoncé de son côté "une violation flagrante" de l'accord. Les deux parties s'accusent régulièrement de violer la trêve, en dépit de laquelle Israël poursuit des frappes régulières sur le territoire.

"Pas de cessez-le-feu"

Il n'y a "pas de cessez-le-feu" à Gaza, résume Oum Mohammad al-Louh, une habitante de Nousseirat. Elle raconte à l'AFP avoir entendu le vrombissement des drones et des tirs d'artillerie "toute la nuit" jusqu'à l'aube, avant l'annonce officielle de l'opération israélienne.

Des habitants évacuent le camp de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, suite à un ordre de l'armée israélienne, le 18 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Depuis le cessez-le-feu, les forces israéliennes ont étendu leur contrôle, de 53% à plus de 60% du territoire palestinien. La majeure partie de la population palestinienne s'entasse dans les zones restantes, sous contrôle du Hamas au pouvoir à Gaza depuis 2007.

La Défense civile, opérant sous son autorité, a aussi recensé trois morts mercredi dans des frappes israéliennes, dont deux dans le centre, à Al-Mughraqa et Deir el-Balah, et un au sud-ouest de la ville de Gaza (nord).

Sollicitée par l'AFP, l'armée a affirmé avoir visé des "terroristes" à Al-Mughraqa et Gaza-ville, mais a indiqué ne pas avoir "connaissance" de la frappe à Deir el-Balah.

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a mis en garde contre la poursuite de l'opération israélienne, qui "menace la vie" de plus de 5.200 personnes réfugiées dans les zones environnantes, et averti que de nouveaux déplacements de population risquaient d'aggraver une situation humanitaire déjà "catastrophique".