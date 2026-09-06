L'armée israélienne mène des frappes dans le sud du Liban

L'armée israélienne a déclaré tôt dimanche qu'elle menait des frappes dans le sud du Liban après que le Hezbollah a lancé deux drones contre des soldats israéliens.

Il s'agit de la deuxième fois en moins de 24 heures qu'Israël mène des frappes dans le sud du Liban.

Le Hezbollah n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

(Ahmed Tolba au Caire; version française Camille Raynaud)