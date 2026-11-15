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L'armée israélienne dit avoir frappé un haut responsable militaire du Hamas
information fournie par Reuters 15/11/2026 à 00:41

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L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir pris pour cible un haut responsable de la branche armée du Hamas.

Des sources au sein du mouvement palestinien ont indiqué à Reuters que cette frappe avait coûté la vie à Samir Abou Younis, haut responsable de la branche armée du Hamas, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Le Hamas a par la suite confirmé son décès et a indiqué que ses funérailles se dérouleraient dimanche après-midi à Khan Younès.

Samir Abou Younis, 53 ans, était membre des Brigades Al Qassam depuis 1991. Il avait occupé plusieurs postes opérationnels de haut rang à Rafah.

Selon des secouristes, Samir Abou Younis a été tué lors d'une frappe aérienne qui le visait dans une rue du secteur d'Al Maouassi. Plusieurs personnes ont été blessées dans l'attaque, ont indiqué les secouristes.

(Nidal Al Mughrabi et Yomna Ehab; version française Camille Raynaud)

Proche orient
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