Les systèmes de défense aérienne iraniens ont tiré un missile sur un chasseur américain F-16 vendredi soir au-dessus du golfe Persique, endommageant l'appareil qui a dû interrompre sa mission et effectuer un atterrissage d'urgence, a déclaré samedi l'armée iranienne citée par les médias de Téhéran.

L'armée américaine n'a pu être jointe dans l'immédiat pour confirmer l'information.

(Eman Abouhassira et Muhammad Al Gebaly; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)