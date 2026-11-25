L'armée américaine détruit du matériel sensible dans une explosion risquée pour la population

Explosion de plus de quatre tonnes de matériel militaire toxique dans l'usine de munitions de l'armée de l'Iowa, diffusée par l'armée le 25 novembre 2026 ( US ARMY / Handout )

L'armée américaine a détruit mercredi plus de quatre tonnes de matériel explosif au plomb, plus utilisé depuis des années et stocké dans une usine du centre du pays située dans un village dont les habitants ont été appelés à évacuer du fait des risques de pollution.

Ces barils d'azoture de plomb, une substance sensible utilisée notamment dans les détonateurs et les amorces de munitions, ont explosé à 9H00 heure locale (15H00 GMT), dégageant un épais nuage de fumée. Selon le New York Times, la détonation a été entendue à une quinzaine de kilomètres à la ronde.

Stockés depuis plus de 15 ans dans une usine de munitions de l'Iowa, les 68 barils étaient trop vieux pour être déplacés sans danger et pouvaient exploser à tout moment de manière incontrôlée, selon les autorités.

Mais l'opération a fait craindre qu'une grande quantité de résidus de plomb ne soit dissipée dans l'air et que les populations environnantes ne soient exposées à des risques importants.

"La détonation contrôlée et maîtrisée par l'armée a dépassé toutes les attentes et a été un énorme succès", s'est réjoui le ministre de l'armée de Terre, Adam Telle, sur X.

"Nous surveillons de près l'immense réseau de capteurs de l'EPA (l'Agence de protection de l'environnement) déployé dans toute la zone, et aucune mesure n'a jusqu'à présent dépassé 0,0", a-t-il ajouté.

Aucune trace de plomb n'a été détectée dans l'air une heure après l'explosion, affirme de son côté l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, dans un communiqué.

L'évacuation de tous les habitants a été recommandée à Middletown, petit village de 350 personnes cerné par les champs qui abrite l'usine de munitions où étaient stockés les barils. "Les personnes évacuées seront prévenues" du moment où "elles pourront rentrer chez elles", a précisé l'armée.

Quelque 350 fermes pourraient être touchées par les émanations toxiques, d'après le ministère de l'Agriculture.

"Toutes les mesures d'assainissement nécessaires seront mises en œuvre dans les heures qui suivent", a promis le chef de l'EPA, Lee Zeldin, sur CNN.

Il a aussi encouragé les habitants à "essuyer avec un chiffon humide les surfaces extérieures que les enfants touchent, comme les aires de jeux, les rampes et les rebords de fenêtre", et a déclaré qu'un numéro de téléphone avait été mis à leur disposition.

"Rester à l'intérieur"

Explosion de plus de quatre tonnes de matériel militaire toxique dans l'usine de munitions de l'armée de l'Iowa, le 25 novembre 2026, sur des images fournies par l'armée américaine ( US ARMY / Handout )

L'armée américaine a invité les habitants sur son compte X à "rester à l'intérieur et fermer les fenêtres", et rappelle que les enfants de moins de six ans sont les plus vulnérables à l'exposition au plomb.

Un périmètre d'évacuation autour de l'usine avait également été délimité.

Des masques ainsi que des rouleaux de ruban de peintre pour protéger les fenêtres sont en libre service selon une publication de la mairie de Middletown sur Facebook.

"Selon les premières informations en provenance de l'Iowa, les mesures d'atténuation des risques mises en œuvre par l'armée ont largement dépassé les attentes", a déclaré le président Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Explosion de plus de quatre tonnes de matériel militaire toxique dans l'usine de munitions de l'armée de l'Iowa, le 25 novembre 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

"Mur d'eau" de 375.000 litres pour "absorber l'impact de l'explosion et les particules projetées", "barrières de mousse" : les autorités avaient détaillé mardi les mesures déployées pour contenir le plomb au moment de l'explosion.

Le local où était stocké l'azoture de plomb avait été entouré d'un impressionnant mur de sable, selon une vidéo publiée par l'armée sur X.

Face au tollé suscité par les risques sanitaires encourus, le président américain Donald Trump avait suspendu lundi l'explosion programmée dans l'attente d'une décision de justice, mais une cour d'appel avait donné son feu vert dans la foulée.