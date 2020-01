L'armée américaine annonce «par erreur» son retrait prochain à l'Irak

Quittera ou ne quittera pas l'Irak ? Les Etats-Unis ont finalement annoncé ne pas avoir pris de décision sur un retrait de leurs troupes du pays, a affirmé lundi le chef du Pentagone Mark Esper. Un peu plus tôt dans la journée, une lettre émanant du commandement militaire américain dans ce pays avait pourtant annoncé un redéploiement de ses forces.« Aucune décision n'a été prise de quitter l'Irak. Point », a déclaré à la presse le ministre américain de la Défense. « Cette lettre ne correspond pas à notre état d'esprit aujourd'hui », a-t-il assuré. Avant d'ajouter : « La lettre est authentique mais a été envoyée par erreur ».Dans cette missive, le général William. H. Seely, commandant des opérations militaires américaines en Irak, annonçait le retrait des troupes des Etats-Unis au numéro deux du commandement militaire irakien. « Nous respectons votre décision souveraine qui ordonne notre départ », pouvait-on y lire, au lendemain d'un vote au Parlement exhortant le gouvernement à expulser les troupes étrangères d'Irak après l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani.Une lettre annonçait le retrait des troupes« Par respect pour la souveraineté de la République d'Irak, et comme demandé par le Parlement et le Premier ministre, la Coalition va repositionner ses forces [...] pour s'assurer que le retrait d'Irak est mené de manière sécurisée et efficace », annonçait également la lettre.Les Etats-Unis comptaient 5200 soldats en Irak, jusqu'à l'arrivée la semaine dernière de plusieurs centaines d'autres pour protéger l'ambassade dans la Zone verte -quartier ultrasécurisé de Bagdad-, attaquée mardi par des milliers de pro-Iran.Depuis fin octobre, des dizaines de roquettes ont visé des soldats et des diplomates américains. Face à la montée des tensions, Washington avait annoncé récemment le déploiement de 3000 à 3500 soldats supplémentaires dans la région, « très ...