L'armée américaine a repoussé des drones sur une britannique-FT

L'armée américaine a repoussé une demi-douzaine de drones qui volaient en masse vers une base militaire britannique de la Royal Air Force (RAF) à Lakenheath au début du mois, a rapporté samedi le Financial Times (FT), citant des sources proches du dossier.

Lors de cet incident, le système américain de lutte contre les drones a été déployée avec succès pour repousser les engins. Les drones n'ont pas été récupérés par le personnel militaire britannique ou américain, précise l'article.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information dans l'immédiat.

(Nethra Sailesh)