L'armée américaine a répondu à une suspicion d'activité de drone au-dessus d'une base britannique

L'entrée de la base de la Royal Air Force (RAF) à Lakenheath, le 15 juin 2020 au Royaume-Uni ( AFP / CHRIS RADBURN )

Les forces américaines sont intervenues vendredi à la suite d'une suspicion d'activité de drone non-autorisée au-dessus d'une base de la Royal Air Force (RAF) en Angleterre, a déclaré un porte-parole de l'armée de l'air américaine.

Les forces américaines "sont intervenues suite à une suspicion d'activité de drone non-autorisée au-dessus de la base de la RAF à Lakenheath. Aucun membre du personnel, aucun avion ni aucune infrastructure n'ont été touchés", a indiqué le porte-parole dans un communiqué.

"Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos homologues du pays hôte afin d'assurer la sûreté et la sécurité de nos militaires américains, des civils américains et du pays hôte, des sous-traitants et de toutes nos familles", ajoute le communiqué.

La base de Lakenheath, située dans le Suffolk, à l'est de l'Angleterre, est une des principales bases utilisées par l'armée américaine au Royaume-Uni.

"La situation est désormais résolue", a indiqué de son côté un porte-parole du ministère britannique de la Défense, qui évoque également des "signalements d'une activité non-autorisée de drone" sur la base de Lakenheath.

"Nous travaillons en étroite collaboration" avec les forces américaines "pour établir les faits", a ajouté ce porte-parole.

Le député local Nick Timothy a déclaré dans un communiqué sur Facebook avoir "été en contact avec les autorités de la base. On m'a informé qu'il n'y avait aucune menace envers le public et que le problème était résolu".

Un message publié en début de semaine sur la page Facebook officielle de la base appelait à "signaler toute activité suspecte, y compris l'activité non-autorisée de drone".

Menace iranienne

La sécurité des bases militaires britanniques est depuis récemment au coeur de l'actualité, après plusieurs incidents.

Le 27 septembre, la police est intervenue sur la base de Fairford (sud-ouest), utilisée par les Etats-Unis dans leur guerre contre l'Iran, après le signalement de "trois véhicules suspects", dans lesquels elle n'a trouvé aucun engin explosif mais de l'essence "en quantité".

Un policier bloque une route à proximité de la base de Fairford, au sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Deux Britanniques ont été inculpés — et placé en détention préventive pour l'un — pour atteinte à la sécurité nationale par la police antiterroriste britannique, qui a aussi pointé la responsabilité de l'Iran.

Le ministère américain de la Justice a annoncé plus tôt dans la semaine avoir engagé des poursuites contre trois hommes qualifiés d'"agents iraniens" suspectés d'être impliqués dans cet incident qu'il a qualifié de "projet d'attentat".

Les États-Unis avaient par la suite retiré leurs bombardiers B-1 de cette base.

Ils ont fait de même lundi pour les avions stationnés sur la base aérienne de Mildenhall, située non loin de celle de Lakenheath, à la suite d'une menace provenant de l'Iran, selon le Wall Street Journal et le Financial Times.

L'Iran a plusieurs fois nié toute implication dans l'incident à la RAF Fairford. Mais le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaï, a affirmé dans une interview diffusée mercredi que Téhéran frapperait des bases américaines y compris en Europe si elles étaient utilisées pour lancer des attaques contre la République islamique.