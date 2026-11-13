L'armée américaine a répondu à une activité de drone détectée au-dessus d'une base britannique

L'entrée de la base de la Royal Air Force (RAF) à Lakenheath, le 15 juin 2020 au Royaume-Uni ( AFP / CHRIS RADBURN )

Les forces américaines sont intervenues vendredi à la suite d'une suspicion d'activité de drone non-autorisée au-dessus d'une base de la Royal Air Force (RAF) en Grande-Bretagne, a déclaré un porte-parole de l'armée de l'air américaine.

Les forces américaines "sont intervenues suite à une suspicion d'activité de drone non-autorisée au-dessus de la base de la RAF à Lakenheath. Aucun membre du personnel, aucun avion ni aucune infrastructure n'ont été touchés", a indiqué le porte-parole dans un communiqué.

"Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos homologues du pays hôte afin d'assurer la sûreté et la sécurité de nos militaires américains, des civils américains et du pays hôte, des sous-traitants et de toutes nos familles", ajoute le communiqué.

Le député local Nick Timothy a déclaré dans un communiqué sur Facebook avoir "été en contact avec les autorités de la base. On m'a informé qu'il n'y avait aucune menace envers le public et que le problème était résolu".

Le ministère américain de la Justice a annoncé plus tôt dans la semaine avoir engagé des poursuites contre trois hommes qualifiés d'"agents iraniens" suspectés d'être impliqués dans un "projet d'attentat", survenu en septembre près d'une base aérienne anglaise.

La base en question, Fairford, a été utilisée par les États-Unis pour mener des attaques contre l'Iran. Trois "véhicules suspects" y avaient été signalés et la police britannique était intervenue.

Les États-Unis avaient par la suite retiré leurs bombardiers B-1 de cette base.