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L'armée américaine a détruit des pétroliers iraniens
information fournie par Reuters•09/09/2026 à 00:46
L'armée américaine a détruit
cinq pétroliers iraniens le 8 septembre, après des tentatives
d'attaques de missiles contre un navire de guerre de la marine
lors des deux derniers jours, dit le Commandement central de
l'armée américaine.
(Jasper Ward et Christian Martinez; version française
Camille Raynaud)
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