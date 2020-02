L'armée algérienne à l'épreuve du hirak

Aux yeux de l'armée, le mouvement dit hirak, qui balaie l'Algérie depuis maintenant près d'un an, exprime avant tout la colère du peuple à l'encontre du système Bouteflika ? un système caractérisé par la présence au gouvernement de nombreux civils, souvent accusés de corruption. La réponse politique des militaires, qui tiennent les rênes du pays depuis la démission de Bouteflika en avril 2019, a donc été de mettre en place un gouvernement de technocrates présentés comme compétents et intègres. L'armée ne souhaite pas démocratiser le régime, mais seulement d'améliorer la gouvernance afin de pouvoir répondre aux besoins socio-économiques de la population.Lire aussi Algérie : un an après, le hirak à la croisée des cheminsUn État dans l'ÉtatL'armée se considère historiquement comme la colonne vertébrale de l'État algérien. Elle s'engage à garantir « la sécurité du pays » et à « préserver son caractère républicain ». L'institution militaire a toujours réussi à surmonter ses nombreuses divergences internes et à faire bloc face aux nombreuses crises politiques qui jalonnent l'histoire de l'Algérie depuis son indépendance. Disposant de relais et de réseaux dans tous les secteurs de la société, l'armée est un acteur social et économique doté d'importantes ressources financières : son budget s'élève à 12 milliards de dollars, soit 25 % du budget de l'État.Le rôle de l'armée dans la vie politique peut se...